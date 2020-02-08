БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИТСЯ ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

17:35 10.02.2020 Банк БелВЭБ с 11 февраля 2020 возобновляет операции продажи драгоценных металлов в виде мерных слитков, памятных монет, памятных банкнот. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, указанные операции будут осуществляться в Минске по адресу: ул. Заславская, 10. О возобновлении операций покупки драгоценных металлов в виде мерных слитков банк сообщит дополнительно.