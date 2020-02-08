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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИТСЯ ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
17:35 10.02.2020
Банк БелВЭБ с 11 февраля 2020 возобновляет операции продажи драгоценных металлов в виде мерных слитков, памятных монет, памятных банкнот.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, указанные операции будут осуществляться в Минске по адресу: ул. Заславская, 10.
О возобновлении операций покупки драгоценных металлов в виде мерных слитков банк сообщит дополнительно.
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