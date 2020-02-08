Система оплаты проезда с помощью QR-кода заработала 10 февраля в Гомеле.

«Зашел, отсканировал, оплатил. С сегодняшнего дня эта простая формула оплаты проезда в общественном транспорте действует в Гомеле. Технология продажи и проверки билетов в электронном виде осуществляется по QR-коду. А работает система с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™ – разработка компании LWO, созданная специально для ЭкоСистемы ОАО «Белинвестбанк». Гомель стал первым областным центром, жители которого смогут воспользоваться инновационной системой и покупать билеты всего в один клик с помощью смартфона», - рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.

Рассчитаться за проезд с помощью QR-кода пока можно всего в нескольких автобусах города, но уже в ближайшее время такая возможность появится во всем транспорте филиала «Автобусный парк № 6» ОАО «Гомельоблавтотранс». Узнать такие автобусы достаточно просто. В салоне находятся наклейки с QR-кодом, которые и являются «виртуальной билетной кассой». Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении Оплати™ на своем мобильном устройстве на QR-код. При этом ему не придется тянуться или специально пробираться сквозь переполненный салон к ближайшей наклейке. Приложение хорошо распознает картинку на расстоянии до двух метров и билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Его останется только оплатить одним кликом.

«В документе на проезд указывается вся необходимая информация: номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа. Рассчитаться можно как за себя, так и за и других пассажиров, которые едут с вами», - отметили в банке.

Мобильный платежный сервис Оплати™ сможет не только продавать, но и контролировать документы на проезд. Проверка билета кондуктором осуществляется также просто. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если он недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.

«Запуск безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Гомеля стал возможным благодаря тесному сотрудничеству Гомельоблавтотранса, Белинвестбанка и нашей компании, а также поддержке Гомельского облисполкома, – прокомментировал заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. – В ходе реализации данного проекта все стороны проявили огромную заинтересованность в создании удобного, прежде всего, для пассажиров решения. Очень надеюсь, что нам это удалось. Я призываю всех клиентов Гомельоблавтотранса поучаствовать в тестировании нашего решения и дать нам обратную связь для его дальнейшего совершенствования».

Технология продажи и проверки билетов в электронном виде в общественном транспорте с помощью QR-кода удобна не только пассажирам, но и самим транспортникам. Она позволяет существенно экономить финансовые ресурсы организации, так как исчезает необходимость устанавливать дорогостоящие валидаторы, кроме того существенно сокращаются расходы за эквайринг – деньги за проезд с электронного кошелька поступают прямо на счет компании.

«ЭкоСистема, которую создает в рамках сервиса Оплати™ Белинвестбанк, призвана экономить ресурсы, время и средства. Мы работаем над тем, чтобы наполнить ее максимальными возможностями. Чтобы в вашем смартфоне вместо множества приложений было одно, которое позволяет распоряжаться собственными финансами, общаться, пользоваться различными услугами и сервисами. Так получилось, что гомельчане первыми после жителей столицы познакомились с данным сервисом в организациях торговли. Сейчас Гомель стал первым областным центром, транспорт которого подключен к инновационной системе, мне это особенно приятно, – отметил Андрей Сокирко, заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк». – В наших ближайших перспективах предоставление возможности покупки и проверки билетов в электронном виде на общественном транспорте Витебска и в других городах страны».

Оплати™ – платежная ЭкоСистема Белинвестбанка, разработанная компанией LWO. Сервис Оплати™ абсолютно бесплатный для физических лиц. Он позволяет рассчитаться за покупки по QR-коду, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки на общие цели и общаться, как в мессенджере. Это виртуальный кошелек с электронными деньгами на вашем смартфоне. Пополняется с карточек любых банков без комиссии.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для переписи населения-2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.