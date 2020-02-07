|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ GEELУ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАРУСБАНКЕ
12:55 10.02.2020
Беларусбанк с 3 февраля 2020 года предлагает особые условия выдачи кредитов на приобретение автомобилей Geelу у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II группы, многодетных семей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредит предоставляется на срок до 10 лет с возможностью досрочного погашения.
Размер процентной ставки за первый год пользования кредитом для данной категории кредитополучателей составит всего 0,01%. Начиная с 13 месяца и до окончания льготного периода кредитования (18/24/36 месяцев), ставка составит не менее 3,9% годовых (ставка рефинансирования минус 5,1 п.п.), а после завершения грейс-периода − ставку рефинансирования НБ РБ, увеличенную на фиксированную величину (что в настоящее время составляет 12,32% годовых).
Льготный период кредитования зависит от внесенной суммы собственных средств на покупку авто: чем больше сумма, тем больше льготный период кредитования.
Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, льготный период кредитования по сниженной ставке составит 2 года; если оплатить самостоятельно 25% стоимости авто – 3 года. В случае оплаты за счет кредита всей стоимости автомобиля льготный период кредитования действует 18 месяцев.
Кроме того, кредитополучатели могут самостоятельно выбрать способ обеспечения исполнения обязательств по кредиту: поручительство физических лиц либо залог приобретаемого автомобиля и поручительство физических лиц.
Право на получение кредита на приобретение автомобилей Geelу на особых условиях может быть использовано только один раз.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
Курсы в банках
на 10.02.2020
Конвертация в банках
на 10.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте