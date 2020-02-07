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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ GEELУ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАРУСБАНКЕ
12:55 10.02.2020

Беларусбанк с 3 февраля 2020 года предлагает особые условия выдачи кредитов на приобретение автомобилей Geelу у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II группы, многодетных семей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредит предоставляется на срок до 10 лет с возможностью досрочного погашения.

Размер процентной ставки за первый год пользования кредитом для данной категории кредитополучателей составит всего 0,01%. Начиная с 13 месяца и до окончания льготного периода кредитования (18/24/36 месяцев), ставка составит не менее 3,9% годовых (ставка рефинансирования минус 5,1 п.п.), а после завершения грейс-периода − ставку рефинансирования НБ РБ, увеличенную на фиксированную величину (что в настоящее время составляет 12,32% годовых).

Льготный период кредитования зависит от внесенной суммы собственных средств на покупку авто: чем больше сумма, тем больше льготный период кредитования.

Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, льготный период кредитования по сниженной ставке составит 2 года; если оплатить самостоятельно 25% стоимости авто – 3 года. В случае оплаты за счет кредита всей стоимости автомобиля льготный период кредитования действует 18 месяцев.

Кроме того, кредитополучатели могут самостоятельно выбрать способ обеспечения исполнения обязательств по кредиту: поручительство физических лиц либо залог приобретаемого автомобиля и поручительство физических лиц.

Право на получение кредита на приобретение автомобилей Geelу на особых условиях может быть использовано только один раз.
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