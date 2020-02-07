Банк БелВЭБ совместно с международной платежной системой Masterсard первым в Беларуси запустил денежные переводы по номеру мобильного телефона между карточками других банков страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данная услуга доступна в рамках сервиса денежных переводов «Хутка на картку».

Новый сервис работает с использованием технологии Mastercard Transfers Hub. Это цифровая платформа Masterсard для совершения переводов по номеру мобильного телефона, с возможностью получения перевода на карты международных платежных систем Masterсard и Visa, включая карты, токенизированные в кошельках Apple Pay и Google Pay.

Для перевода денежных средств по номеру мобильного телефона отправителю достаточно выполнить ряд несложных действий: зайти на страницу и ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, его сумму, номер мобильного телефона получателя, имя отправителя.

Отправка перевода доступна для карточек международных платежных систем Masterсard, Visa и платежной системы БЕЛКАРТ любого банка-резидента Беларуси.

Для получения перевода необходимо иметь карту белорусского банка международных платежных систем Masterсard или Visa и активный номер телефона, на который придет SMS с гиперссылкой для ввода номера карточки и зачисления перевода.

Зачисление средств на карту получателя происходит мгновенно (в случае, если банк получателя поддерживает технологию P2P-переводов).

Кроме того, получить перевод можно в личном кабинете на сайте сервиса Mastercard Transfers Hub. При этом в личном кабинете получатель может управлять поступившими денежными средствами (сохранять и управлять карточками для последующего получения переводов; устанавливать карточку по умолчанию для выполнения автозачислений; смотреть историю переводов; при необходимости отклонять поступивший перевод).

Перевод доступен для зачисления в течение 5 календарных дней. Если за это время получатель перевода не укажет карту для зачисления, перевод будет автоматически отменен, а отправителю вернется сумма перевода и сумма комиссии за него.

«Банк БелВЭБ продолжает работу по совершенствованию финансовых сервисов в рамках экосистемы денежных переводов. Теперь клиентам для перевода денег нет необходимости запоминать реквизиты карты получателя – достаточно знать номер мобильного телефона. Новый сервис переводов делает цифровые каналы банка более удобными и доступными», - прокомментировали в банке.

По случаю запуска сервиса денежных переводов по номеру мобильного телефона Банк БелВЭБ в период по 12 часов 00 минут 31 марта 2020 года устанавливает низкую комиссию за перевод – всего 0,01% от суммы (минимум 1 копейка).