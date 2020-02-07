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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
10:44 10.02.2020

ОАО «Белагропромбанк» предупреждает о мошенничестве в социальных сетях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в интернете от имени Белагропромбанка мошенники создают дезинформирующие аккаунты в социальных сетях, в которых предлагают подписчикам предоставить номер карточки или номер мобильного телефона и получить за это денежное вознаграждение.

В банке напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Нельзя также подписываться на дезинформирующие аккаунты и делать репосты публикаций.

В случае, если мошенникам все же удалось получить сведения о реквизитах карточки, для предупреждения кражи средств необходимо как можно скорее заблокировать карточку. Это можно сделать круглосуточно с помощью звонка в Службу сервиса клиентов ОАО «Банковский процессинговый центр» по номеру +375 (17) 299-25-25 или самостоятельно в Интернет-банкинге / мобильном приложении.

В случае обнаружения подозрительных операций с использованием платежной карточки нужно позвонить на короткий номер Контакт-центра банка 136 или по указанным номерам: +375 (17) 218-57-77; +375 (29) 198-57-77 (velcom); +375 (29) 888-57-77 (МТС); +375 (25) 999-57-77 (Life:).
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