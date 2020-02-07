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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАЦБАНК УСТАНОВИЛИ ЛИМИТ ОБЪЕМА ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ НА 2020 ГОД
09:49 10.02.2020

Совет министров и Нацбанк Беларуси постановлением №71/2 от 5 февраля 2020 года установили лимит объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на 2020 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2020 год установлен в размере 385 млн рублей.
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