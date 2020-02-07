БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАЦБАНК УСТАНОВИЛИ ЛИМИТ ОБЪЕМА ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ НА 2020 ГОД

09:49 10.02.2020 Совет министров и Нацбанк Беларуси постановлением №71/2 от 5 февраля 2020 года установили лимит объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на 2020 год. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2020 год установлен в размере 385 млн рублей.