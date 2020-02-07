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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЯДА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
18:15 07.02.2020

Национальный банк реализовал возможность осуществления в электронном виде административных процедур по включению юридических лиц в реестры лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, форекс-компаний, получению дубликата свидетельства о включении в названные реестры, внесению изменений и исключению из них.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке, данная возможность реализована через единый портал электронных услуг Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ЕПЭУ ОАИС) с использованием электронной цифровой подписи Государственной системы управления открытыми ключами для обеспечения целостности, подлинности и достоверности пересылаемых документов.

На указанном портале через личный кабинет пользователя юридические лица могут осуществить подачу (отзыв) заявлений на осуществление административных процедур с приложением копий соответствующих документов, проследить ход рассмотрения поданных заявлений, а также получить административное решение или уведомление о принятом решении.

Внедрение возможности совершения указанных административных процедур в электронном виде позволит не только осуществлять дистанционную подачу заявлений на их совершение, но и сократить временные и финансовые затраты на пересылку корреспонденции, обработку документов. При этом повысится скорость принятия управленческих решений, безопасность и сохранность данных.

Подробная информация о технологии осуществления через ЕПЭУ ОАИС административных процедур Национального банка в электронном формате изложена в Руководстве пользователя, которое размещено на ЕПЭУ ОАИС, а также на сайте Национального банка.
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