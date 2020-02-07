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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ– ПАРТНЕРСКИЙ ПРЕМИУМ
17:13 07.02.2020
Белорусский народный банк объявляет запускает c 17 февраля 2020 года новый зарплатный проект «Партнерский Премиум».
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе банка, в рамках нового зарплатного проекта комиссия за безналичное зачисление денежных средств на расчетные (текущие) счета составляет 0,5% от суммы.
Кроме того, всем сотрудникам компании БНБ-Банк выпускает премиальные карточки Master Card Gold PayPass и Master Card Standard!
Преимущества зарплатного проекта «Партнерский Премиум» следующие: не берется комиссия за снятие наличных денежных средств и проверку баланса во всех банкоматах на территории Беларуси; для клиентов, которые до 17 февраля не находились на зарплатном обслуживании в ОАО "БНБ-Банк", при подключении до 31 декабря 2020 года плата не взимается до конца текущего года.
Предусмотрены специальные банковские продукты для руководителей и приравненных к ним лиц, а также приятные бонусы для сотрудников компании.
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