Белорусский народный банк объявляет запускает c 17 февраля 2020 года новый зарплатный проект «Партнерский Премиум».

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе банка, в рамках нового зарплатного проекта комиссия за безналичное зачисление денежных средств на расчетные (текущие) счета составляет 0,5% от суммы.

Кроме того, всем сотрудникам компании БНБ-Банк выпускает премиальные карточки Master Card Gold PayPass и Master Card Standard!

Преимущества зарплатного проекта «Партнерский Премиум» следующие: не берется комиссия за снятие наличных денежных средств и проверку баланса во всех банкоматах на территории Беларуси; для клиентов, которые до 17 февраля не находились на зарплатном обслуживании в ОАО "БНБ-Банк", при подключении до 31 декабря 2020 года плата не взимается до конца текущего года.

Предусмотрены специальные банковские продукты для руководителей и приравненных к ним лиц, а также приятные бонусы для сотрудников компании.