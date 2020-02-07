ОАО «БНБ-Банк» предлагает новые условия кредитования по «Карточке Мечты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь кредитный лимит до 12 500 BYN доступен без справки о доходах.

Кредитная «Карточка Мечты» предусматривает рассмотрение заявки за 30 минут, а также возможность выпустить дополнительную карточку родным и близким любого уровня, вплоть до Visa Infinite.

«Карточка Мечты» – это кредит за один визит: сразу в отделении банка клиент получает неименную Visa Classic, а после одобрения кредита деньги доступны на карточке день в день или на завтра. Пользоваться всей суммой без начисления процентов можно до 46 дней.

Кроме того, при оформлении кредита «Оранжевая мечта» справку о доходах предоставлять не требуется при сумме кредита до 5000 BYN.