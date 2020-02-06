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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРЛИЦ И ИП
12:50 07.02.2020
ОАО «БНБ-Банк» вносит изменения в Правила обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в силу с 17 февраля 2020 года.
Ознакомиться с новой редакцией правил можно здесь.
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