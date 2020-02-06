БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРЛИЦ И ИП

12:50 07.02.2020 ОАО «БНБ-Банк» вносит изменения в Правила обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в силу с 17 февраля 2020 года. Ознакомиться с новой редакцией правил можно здесь.