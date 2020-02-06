БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДРАГМЕТАЛЛОВ В ВИДЕ МЕРНЫХ СЛИТКОВ

10:34 07.02.2020 В Банке БелВЭБ временно приостановлена покупка и продажа драгметаллов в виде мерных слитков. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также с 6 февраля временно приостановлена покупка/продажа памятных монет и банкнот. О возобновлении совершения операций банк обещает сообщить дополнительно и приносит извинения за неудобство.