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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДРАГМЕТАЛЛОВ В ВИДЕ МЕРНЫХ СЛИТКОВ
10:34 07.02.2020
В Банке БелВЭБ временно приостановлена покупка и продажа драгметаллов в виде мерных слитков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также с 6 февраля временно приостановлена покупка/продажа
памятных монет и банкнот.
О возобновлении совершения операций банк обещает сообщить дополнительно и приносит извинения за неудобство.
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