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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК И КОМПАНИЯ LWO РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОДАЖЕ И ПРОВЕРКЕ БИЛЕТОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
18:17 06.02.2020

ОАО «Белинвестбанк» и компания LWO реализовали технологию продажи и проверки билетов в электронном виде в общественном транспорте Борисова с помощью QR-кода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет об оплате проезда через мобильное приложение Оплати™. Это значит, что приобрести билет теперь можно прямо в салоне автобуса с помощью смартфона всего в один клик.

«Это как раз тот пример, когда технологии, которые рождаются в финансовом секторе, делают доступнее другие продукты и услуги, облегчают нашу жизнь. Мобильное приложение Оплати™ с момента своего появления на рынке выходило за рамки стандартного финансового сервиса. Это целая Экосистема, которую создает Белинвестбанк, и, что немаловажно, не только для своих клиентов. Сервис доступен любому жителю страны и предоставляет возможность оплачивать товары с помощью QR-кода, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить денежные средства друг другу без комиссии не зависимо от того, клиентом какого банка вы являетесь, создавать групповые кошельки и общаться, как в обычном мессенджере. Оплати™ для бизнеса – это экономия средств на эквайринге и дорогостоящем оборудовании, - отметил заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. – Постепенно функционал приложения увеличивается и оплата проезда в транспорте – следующий важнейший шаг в расширении возможностей сервиса».

Покупка билета происходит очень быстро и просто. Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении Оплати™ на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается номер билета, номер транспортного средства и его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость билета.

Проверка такого билета кондуктором тоже осуществляется просто. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код контролера, и на смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействительный, соответствующая надпись появляется внизу билета.

«Мы старались проработать такое решение, чтобы при минимальных временных и финансовых затратах организовать продажу билетов в общественном транспорте. Это просто, быстро и безопасно – не надо иметь дело с наличными деньгами, упрощается сам процесс покупки, - отметил Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики. – При поддержке Минского облисполкома нам удалось реализовать данный проект за максимально короткие сроки. В будущем таким образом можно будет покупать и проездные билеты на длительный срок».

Борисов стал первым городом, где внедрена инновационная технология оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода. Рассчитаться за проезд с помощью QR-кода пока можно в автобусах, которые курсируют по четырем городским маршрутам.

«Мы рады, что Борисов стал пилотным городом для апробации нового способа оплаты проезда в общественном транспорте. Не сомневаюсь, что это привнесет дополнительное удобство и комфорт жителям города. После завершения опытно-промышленной эксплуатации такая возможность появится в автотранспорте по всей маршрутной сети города», - сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.

Интеграция с автоматизированными системами автопарка длилась около трех месяцев. Сегодня система полностью готова для тиражирования и использования по всей стране. Скоро оплатить проезд в автобусе с помощью QR-кода можно будет и в других городах.
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