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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СВЫШЕ 1100 СОТРУДНИКОВ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ
17:46 06.02.2020
В 2019 году обучение по внутренним и внешним программам прошли 1182 сотрудника банка ВТБ (Беларусь) – более 70% от общего числа работников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках дистанционного обучения пройдено 5553 дистанционных курса, а также завершено 1956 тестов.
В 2019 году банк продолжил практику направления и командирования работников для прохождения обучения в ведущих учебных центрах Беларуси и ближнего зарубежья. В рамках общегруппового взаимодействия на постоянной основе специалисты банка принимали участие в семинарах, конференциях и других учебных мероприятиях, организованных банком ВТБ (ПАО).
«Один из главных активов нашего банка - это сотрудники. Непрерывное обучение и развитие персонала является приоритетным направлением кадровой политики банка ВТБ. Только высококвалифицированные и компетентные специалисты позволяют бизнесу быть конкурентным», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).
В 2019 году 155 студентов высших и средних специальных учебных заведений прошли практику в структурных подразделениях банка ВТБ, 31 из них выбрали банк ВТБ в качестве работодателя.
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