В 2019 году обучение по внутренним и внешним программам прошли 1182 сотрудника банка ВТБ (Беларусь) – более 70% от общего числа работников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках дистанционного обучения пройдено 5553 дистанционных курса, а также завершено 1956 тестов.

В 2019 году банк продолжил практику направления и командирования работников для прохождения обучения в ведущих учебных центрах Беларуси и ближнего зарубежья. В рамках общегруппового взаимодействия на постоянной основе специалисты банка принимали участие в семинарах, конференциях и других учебных мероприятиях, организованных банком ВТБ (ПАО).

«Один из главных активов нашего банка - это сотрудники. Непрерывное обучение и развитие персонала является приоритетным направлением кадровой политики банка ВТБ. Только высококвалифицированные и компетентные специалисты позволяют бизнесу быть конкурентным», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

В 2019 году 155 студентов высших и средних специальных учебных заведений прошли практику в структурных подразделениях банка ВТБ, 31 из них выбрали банк ВТБ в качестве работодателя.