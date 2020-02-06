БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ

17:14 06.02.2020 ОАО «Белагропромбанк» изменяет с 7 февраля 2020 года размер процентных ставок в белорусских рублях по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: безотзывный «Плюс к стабильности» - до 11,8% годовых в зависимости от срока размещения; безотзывный «1 плюс 1» - 11,2% годовых.