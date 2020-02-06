БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАЛИ БЕЛАРУСБАНК, БЕЛАЗ И ЕАБР

16:20 06.02.2020 ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали трехстороннее соглашение. Подписи под документом поставили генеральный директор БЕЛАЗа Петр Пархомчик, директор ЦБУ № 616 «Беларусбанка» в Жодино Петр Попков и управляющий директор ЕАБР (РФ) Сергей Игнатов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, подписание соглашения позволит БЕЛАЗу воспользоваться ресурсами международного банка ЕАБР для пополнения оборотных средств предприятия. Для крупнейшего белорусского банка - это более тесное сотрудничество с ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» путем увеличения сумм поступающей выручки на счета предприятия, открытые в «Беларусбанке». Документ также позволит проводить международные платежи, осуществлять операции по конверсии иностранной валюты.