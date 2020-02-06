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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАЛИ БЕЛАРУСБАНК, БЕЛАЗ И ЕАБР
16:20 06.02.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали трехстороннее соглашение. Подписи под документом поставили генеральный директор БЕЛАЗа Петр Пархомчик, директор ЦБУ № 616 «Беларусбанка» в Жодино Петр Попков и управляющий директор ЕАБР (РФ) Сергей Игнатов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, подписание соглашения позволит БЕЛАЗу воспользоваться ресурсами международного банка ЕАБР для пополнения оборотных средств предприятия.
Для крупнейшего белорусского банка - это более тесное сотрудничество с ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» путем увеличения сумм поступающей выручки на счета предприятия, открытые в «Беларусбанке».
Документ также позволит проводить международные платежи, осуществлять операции по конверсии иностранной валюты.
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