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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ БУДУТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
13:39 06.02.2020
Банки и предприятия онлайн-торговли будут совместно развивать рынок электронной коммерции. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 5 февраля встречи председателя Ассоциации белорусских банков (АББ) Александра Кучинского и директора Ассоциации предприятий онлайн-торговли Артура Капровича.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АББ, руководители ассоциаций обсудили важность развития рынка электронной коммерции в республике и перспективы совместного сотрудничества по данному направлению.
«Расширение сферы онлайн-торговли соответствует интересам банковского сектора, поскольку увеличение количества товаров, разрешенных к продаже в интернете, окажет положительное влияние на рост доли безналичных платежей, проводимых в интернет-пространстве», - прокомментировал Александр Кучинский.
Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.
Ассоциация предприятий онлайн-торговли образована в 2019 году. Основными целями ее деятельности являются представление интересов предпринимателей в сфере интернет-торговли, выработка предложений по оптимизации осуществления условий ведения данного бизнеса, обмен опытом с подобного рода бизнес-сообществами других стран.
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