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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ «3D-ЗАЩИТА!» ДО КОНЦА МАРТА
12:21 06.02.2020

«Франсабанк» ОАО продлевает акцию «3D-защита!» по 31 марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции каждому клиенту предлагается оформить карточный пакет "Безопасный треугольник".

"Безопасный треугольник" – это пакет, состоящий из трех карточек категории Standard либо Gold, каждая из которых выполняет свою функцию: первая карточка – для ежедневных платежей; вторая – для расчетов за рубежом; третья – для расчетов в интернете.

«Три привязанные к разным счетам карточки – это основа безопасных расчетов. Ведь хранить деньги на одной карточке, а затем ею же рассчитываться за покупки в интернете и при поездках за границу, на отдых или в командировку – небезопасно», - отметили в банке.

Наиболее безопасно хранить необходимую для ежедневных платежей сумму денег на основной карточке, а при расчете в интернете – переводить необходимую сумму денег на карточку для интернет-платежей, совершать покупки и затем переводить оставшуюся сумму денег обратно на основную карточку.

Кроме того, наиболее безопасно при поездках за рубеж переводить необходимую сумму денег на карточку, используемую для расчетов за рубежом, совершать платежи за товары (услуги) во время нахождения за пределами Республики Беларусь, переводить оставшуюся сумму денег обратно на основную карточку при возвращении из поездки.

При оформлении пакета "Безопасный треугольник" нужно оплатить всего лишь за первую бесконтактную карточку, а вторая и третья (контактные) - бесплатные. Либо первая бесконтактная карточка платная, вторая бесконтактная - половина стоимости, третья (контактная) – бесплатная.
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