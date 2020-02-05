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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПЕРЕШЕЛ НА НОВЫЙ ОНЛАЙН-ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕРИП
11:27 06.02.2020

Банк БелВЭБ перешел на новый онлайн-протокол взаимодействия с ЕРИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь операции физических лиц посредством ЕРИП по пополнению текущих счетов, открытых в банке, а также по погашению полученных кредитов осуществляются в режиме реального времени.

Таким образом, пополнить текущий счет или погасить полученный кредит стало еще удобнее: платежи совершаются в считанные секунды с момента их осуществления.

Кроме того, через ЕРИП стало возможным совершать досрочное погашение полученных кредитов.
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