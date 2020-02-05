В 2019 году Банк развития снизил минимальную сумму экспортного кредита с 1 млн долларов США до 200 тыс. долларов.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это позволит создать в дальнейшем равные условия доступа предприятий с различным масштабом деятельности к экспортным кредитам с господдержкой, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса.

В прошлом году проведена активная работа в части совершенствования законодательных механизмов поддержки белорусского экспорта. В частности, увеличен размер предоставляемых краткосрочных экспортных кредитов с 85% до 100% от стоимости экспортного контракта; предусмотрена возможность финансирования за счет экспортных кредитов ввозных таможенных платежей, включая ввозной НДС, а также страховых взносов по договорам обязательного страхования экспортных кредитов; предусмотрена возможность предоставления Банком развития банковских гарантий.

Банк развития сохраняет высокие темпы прироста объемов поддержки белорусского экспорта. Так общая сумма предоставленных Банком развития экспортных кредитов на валовой основе за 2019 год составила 818,5 млн. белорусских рублей в эквиваленте, что на 24% больше чем в 2018 году. В отчетном году заключено 27 прямых экспортных кредитных договоров на общую сумму эквивалентную 297,8 млн. бел. руб.

Кредитополучателями выступили компании-нерезиденты, приобретающие тракторы производства ОАО «МТЗ», сельскохозяйственную технику ОАО «УКХ Бобруйскагромаш», карьерные самосвалы ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», металлопрокат ОАО «БМЗ - УКХ «БМК», трубную продукцию ООО «Сары-Арка» и другое. Значительно расширено кредитование экспорта белорусских строительных услуг в рамках строительства школ и детских садов на территории Калужской области Российской Федерации, в том числе услуг строительных организаций РУП «Белстройцентр» и ОАО «Минскпромстрой».

Среди новых видов профинансированной экспортной продукции можно выделить трубную продукцию, изделия из пластика (детские игрушки и изделия хозяйственно-бытового назначения), химические средства защиты растений. Также в минувшем году были предоставлены экспортные кредиты ОАО «Промагролизинг» для реализации поставки машинокомплектов комбайнов ОАО «Гомсельмаш» в Республику Казахстан, а также кредит Министерству финансов Монголии для приобретения пожарной техники ООО «ПОЖСНАБ».

Новыми рынками в рамках заключенных в 2019 году экспортных кредитных договоров стала Монголия и Республика Казахстан, кроме того была расширена поддержка белорусского экспорта в Польшу, Литву, Сингапур, Российскую Федерацию.

Продолжается активная работа по организации экспортного финансирования с участием банков-нерезидентов. В целях продвижения белорусского экспорта на новые рынки заключено базовое кредитное соглашение с банком Banque Ouest Africaine de Developpement об открытии кредитной линии для финансирования поставок белорусской продукции в страны Западной Африки. Также подписаны дебютные индивидуальные кредитные соглашения с Trade and Development Bank и Afreximbank о предоставлении экспортных кредитов для финансирования поставок продукции ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «УКХ Бобруйскагромаш» и ОАО «Лидагропроммаш». С целью совершенствования действующей инфраструктуры поддержки экспорта были также заключены базовые кредитные соглашения с Евразийским банком развития, российским банком «Санкт-Петербург», узбекскими банками «Асака» и «Узпромстройбанк».

В 2020 году Банк развития продолжит активную работу по наращиванию и диверсификации экспортного кредитного портфеля, как в части финансируемой экспортной продукции, так и в части новых экспортных рынков, в том числе стран западной Европы, Латинской Америки и Африки. Наряду с финансовыми инструментами Банк развития будет активно развивать нефинансовые инструменты по поддержке экспорта, которые будут включать как образовательные, так и консультационные услуги всем участникам экспортной цепочки, что в свою очередь будет способствовать поддержке белорусского экспорта по принципу «одного окна» и создаст максимально благоприятные условия для его роста.