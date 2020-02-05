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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 10 ФЕВРАЛЯ БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
18:05 05.02.2020
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) приостанавливает 10 февраля 2020 года прием дополнительных взносов по некоторым вкладам физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием дополнительных взносов приостанавливается по следующим срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях:
"Окно возможностей" на срок 3 года, заключенным с 07.02.2018 по 30.06.2018 (включительно) и с 12.06.2019 по 28.11.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным с 07.02.2018 по 30.06.2018 (включительно) и с 25.02.2019 по 28.11.2019 (включительно);
"Доходный" на срок 3 года, заключенным с 12.06.2019 по 28.11.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным д с 25.02.2019 по 28.11.2019 (включительно);
"Дуэт в BYN" на срок 3 года, заключенным 12.06.2019 по 28.11.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным с 25.02.2019 по 28.11.2019 (включительно);
"ВТБ - Enter" на срок 3 года, заключенным с 12.06.2019 по 30.12.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным с 06.06.2019 по 30.12.2019 (включительно).
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