ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) приостанавливает 10 февраля 2020 года прием дополнительных взносов по некоторым вкладам физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием дополнительных взносов приостанавливается по следующим срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях:

"Окно возможностей" на срок 3 года, заключенным с 07.02.2018 по 30.06.2018 (включительно) и с 12.06.2019 по 28.11.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным с 07.02.2018 по 30.06.2018 (включительно) и с 25.02.2019 по 28.11.2019 (включительно);

"Доходный" на срок 3 года, заключенным с 12.06.2019 по 28.11.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным д с 25.02.2019 по 28.11.2019 (включительно);

"Дуэт в BYN" на срок 3 года, заключенным 12.06.2019 по 28.11.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным с 25.02.2019 по 28.11.2019 (включительно);

"ВТБ - Enter" на срок 3 года, заключенным с 12.06.2019 по 30.12.2019 (включительно), а также на срок 732 дня, заключенным с 06.06.2019 по 30.12.2019 (включительно).