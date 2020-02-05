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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВХОДЯЩАЯ В ХОЛДИНГ БАНКА БЕЛВЭБ КОМПАНИЯ «ДФС» НАЧАЛА ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ ООО «ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ»
17:31 05.02.2020

Входящая в холдинг Банка БелВЭБ компания «ДФС» начала продажи токенов ООО «Открытая линия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, токены номинированы в долларах США со ставкой 6,10% годовых, срок – три года с полугодовой офертой. Цена 1 токена – 500 USD.

Компания «Открытая линия» работает на рынке финансовых услуг более 12 лет. Размер лизингового портфеля по итогам 2019 года составляет около 23,8 млн долларов США в эквиваленте. С 2018 года «Открытая линия» является эмитентом трех выпусков собственных ценных бумаг на сумму 1,3 млн долларов США в эквиваленте. К настоящему времени облигации проданы, обязательства перед владельцами ценных бумаг исполняются надлежащим образом, в том числе своевременно и в полном объеме выплачены проценты за отчетные периоды.

«Компания «Открытая линия» успешно и плодотворно сотрудничает с Банком БелВЭБ по целому ряду направлений на протяжении порядка 10 лет. Исключительная надежность и эффективность этого взаимодействия предопределили наш выбор – выпуск токенов на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by, которая профессионально на практике реализует возможности, предоставляемые ПВТ и декретом «О развитии цифровой экономики», - сказал генеральный директор ООО «Открытая линия» Антон Дмитриев.

ООО «Открытая линия» стало 4-й компанией наряду с СООО «Белвест», ОАО «Минский автомобильный завод», ЗАО «Чистый берег», привлекающими инвестиции на платформе Finstore.by.

С момента запуска платформы (с 1 ноября 2019 года) зарегистрировано более 1 тыс. инвесторов, сумма собранных средств превысила 1,5 млн. долларов США.

Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе Finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек, и участник сможет инвестировать в токены.

Оператором криптоплатформы Finstore.by, где можно размещать и покупать токены, является ООО «ДФС», которое входит в холдинг Банка БелВЭБ. Компания является одним из трех резидентов ПВТ, получивших статус оператора криптоплатформы. Миссия компании – создание в Беларуси нового эффективного инструмента сбережения и инвестирования, базирующегося на передовых информационных технологиях.
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