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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ Р2Р-ПЕРЕВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ
14:55 05.02.2020

МТБанк расширяет возможности своих сервисов р2р-переводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 февраля 2020 года владельцы карточек МТБанка могут совершать денежные переводы онлайн с участием карточек системы БЕЛКАРТ.

Для перевода подойдет любая банковская карточка как МТБанка, так и любого банка Беларуси. Все, что нужно знать для переводов на карточку БЕЛКАРТ, – только ее номер.

Перевод денег с карточки БЕЛКАРТ на любую другую карточку потребует немного больше информации: номер карты, срок ее действия и код безопасности (СVV), расположенный на обратной стороне карточки. Для дополнительной безопасности при совершении операции потребуется ввести одноразовый проверочный код, высылаемый банком-эмитентом карточки БЕЛКАРТ в смс.

На карточки БЕЛКАРТ переводы можно совершить во всех сервисах переводов МТБанка: интернет-сервис perevod.mtbank.by; приложение Denegram; приложение ИКС Карта; переводы у партнеров tut.by, myfin.by и пр.

С карточек БЕЛКАРТ в настоящее время перевод возможен только через интернет-сервис perevod.mtbank.by и приложение ИКС Карта. В дальнейшем список доступных сервисов для переводов с карточек БЕЛКАРТ будет расширяться.

Скорость доставки денежных средств зависит от быстроты обработки перевода банком-эмитентом банковской карточки получателя средств. В большинстве случаев перевод займет до 30 минут.

За перевод денежных средств с карточки любого из белорусских банков на карту МТБанка через сервисы р2р переводов комиссия не взимается. Причем данное правило распространяется на карточки всех платежных систем, а не только БЕЛКАРТ. Перевести деньги на карточку МТБанка можно абсолютно бесплатно независимо от платежной системы или банка, выпустившего карточку (при этом МТБанк не может гарантировать, что банк-эмитент карточки, с которой переводятся деньги, не установил свою комиссию за такой перевод).

За перевод с карточки МТБанка на карточку БЕЛКАРТ чужого банка комиссия составит 1,5% от суммы операции, min 0,49 BYN.
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