|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ Р2Р-ПЕРЕВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ
14:55 05.02.2020
МТБанк расширяет возможности своих сервисов р2р-переводов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 февраля 2020 года владельцы карточек МТБанка могут совершать денежные переводы онлайн с участием карточек системы БЕЛКАРТ.
Для перевода подойдет любая банковская карточка как МТБанка, так и любого банка Беларуси. Все, что нужно знать для переводов на карточку БЕЛКАРТ, – только ее номер.
Перевод денег с карточки БЕЛКАРТ на любую другую карточку потребует немного больше информации: номер карты, срок ее действия и код безопасности (СVV), расположенный на обратной стороне карточки. Для дополнительной безопасности при совершении операции потребуется ввести одноразовый проверочный код, высылаемый банком-эмитентом карточки БЕЛКАРТ в смс.
На карточки БЕЛКАРТ переводы можно совершить во всех сервисах переводов МТБанка: интернет-сервис perevod.mtbank.by; приложение Denegram; приложение ИКС Карта; переводы у партнеров tut.by, myfin.by и пр.
С карточек БЕЛКАРТ в настоящее время перевод возможен только через интернет-сервис perevod.mtbank.by и приложение ИКС Карта. В дальнейшем список доступных сервисов для переводов с карточек БЕЛКАРТ будет расширяться.
Скорость доставки денежных средств зависит от быстроты обработки перевода банком-эмитентом банковской карточки получателя средств. В большинстве случаев перевод займет до 30 минут.
За перевод денежных средств с карточки любого из белорусских банков на карту МТБанка через сервисы р2р переводов комиссия не взимается. Причем данное правило распространяется на карточки всех платежных систем, а не только БЕЛКАРТ. Перевести деньги на карточку МТБанка можно абсолютно бесплатно независимо от платежной системы или банка, выпустившего карточку (при этом МТБанк не может гарантировать, что банк-эмитент карточки, с которой переводятся деньги, не установил свою комиссию за такой перевод).
За перевод с карточки МТБанка на карточку БЕЛКАРТ чужого банка комиссия составит 1,5% от суммы операции, min 0,49 BYN.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2020
Курсы в банках
на 05.02.2020
Конвертация в банках
на 05.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте