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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК С 6 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 10 ЦБУ В БРЕСТЕ
13:56 05.02.2020
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 6 февраля временно приостанавливает работу кассы №10 ЦБУ в Бресте (ул. Адамковская, 44).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать по 12 февраля.
Банк приносит извинения за причиненные неудобства.
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