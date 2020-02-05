БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АБСОЛЮТБАНК С 6 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 10 ЦБУ В БРЕСТЕ

13:56 05.02.2020 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 6 февраля временно приостанавливает работу кассы №10 ЦБУ в Бресте (ул. Адамковская, 44). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать по 12 февраля. Банк приносит извинения за причиненные неудобства.