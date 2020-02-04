БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕХНОБАНКЕ

10:58 05.02.2020 ОАО «Технобанк» изменило процентные ставки по вкладам для юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения действуют с 3 февраля 2020 года. Подробную информацию о вкладах ОАО "Технобанк" можно получить на сайте в разделе "Бизнес клиентам / Депозиты в белорусских рублях".