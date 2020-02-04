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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕХНОБАНКЕ
10:58 05.02.2020
ОАО «Технобанк» изменило процентные ставки по вкладам для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения действуют с 3 февраля 2020 года.
Подробную информацию о вкладах ОАО "Технобанк" можно получить на сайте в разделе "Бизнес клиентам / Депозиты в белорусских рублях".
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