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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 6 «ЭКВАЙРИНГ» К ПЕРЕЧНЮ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ
09:46 05.02.2020
МТБанк вносит изменения в Приложение 6 «Эквайринг» к Перечню вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 5 февраля 2020 года для новых клиентов, не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в ЗАО «МТБанк», будут установлены отдельные размеры вознаграждений в рамках тарифного плана эквайринга «Стандартный POS».
С 15 февраля 2020 года будет увеличена «Минимум в месяц за единицу терминального оборудования» на 5 белорусских рублей по тарифным планам «mPOS», «mPOS Плюс», «mPOS Партнер», «mPOS Партнер Плюс».
Обновленная редакция Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом указанных и иных изменений будет доступна на сайте банка с 5 и 15 февраля соответственно.
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