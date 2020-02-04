МТБанк вносит изменения в Приложение 6 «Эквайринг» к Перечню вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 5 февраля 2020 года для новых клиентов, не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в ЗАО «МТБанк», будут установлены отдельные размеры вознаграждений в рамках тарифного плана эквайринга «Стандартный POS».

С 15 февраля 2020 года будет увеличена «Минимум в месяц за единицу терминального оборудования» на 5 белорусских рублей по тарифным планам «mPOS», «mPOS Плюс», «mPOS Партнер», «mPOS Партнер Плюс».

Обновленная редакция Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом указанных и иных изменений будет доступна на сайте банка с 5 и 15 февраля соответственно.