Белинвестбанк утвердил новый порядок заключения договоров текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки (без предоставления овердрафта).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь при заключении таких договоров нет необходимости осуществлять их печать на бумажном носителе. Это приведет к более быстрому обслуживанию, а значит и экономии времени клиента.

Кроме того, сократится потребление бумаги. Благодаря нововведению ежегодно банк будет экономить порядка 355 пачек бумаги, что сохранит примерно 15 деревьев. Это следующий шаг Белинвестбанка по выстраиванию собственного ЭкоЛогичного бизнеса.

Для того, чтобы открыть текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки (без предоставления овердрафта), теперь необходимо подписать только заявление. Этого будет достаточно для заключения публичной оферты.

Еще один способ заключить договор с банком на открытие текущего (расчетного) счета – заполнить заявку при оформлении банковской платежной карточки в Интернет-банкинге или Мобильном приложении Белинвестбанка.

Ознакомиться с договором (публичная оферта) текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки можно здесь.