|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В 2019 ГОДУ БАНК БЕЛВЭБ ПРОФИНАНСИРОВАЛ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА 90 МЛРД RUB
16:15 04.02.2020
Банк БелВЭБ в 2019 году профинансировал российско-белорусские интеграционные проекты на ₽90 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, в 2019 году банк увеличил объемы целевого финансирования российского экспорта в Беларусь до 25 млрд российских рублей. Это направление развивается в тесном сотрудничестве с финансовыми институтами Группы ВЭБ.РФ по программам ВЭБ.РФ, Росэксимбанка и Российского экспортного центра и предусматривает субсидирование части процентной ставки из бюджета Российской Федерации.
На финансовую поддержку белорусского экспорта в Россию Банк БелВЭБ направил около 17 млрд российских рублей.
Всего поддержку банка в прошлом году получили 456 клиентов, реализующих интеграционные проекты. В их числе такие предприятия, как ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ОАО «МТЗ», ОАО «Белорусский металлургический завод» УКХ, ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Могилевхимволокно», Иностранное общество с ограниченной ответственностью «АЛИДИ-ВЕСТ», ОАО "БЕЛАЗ"-УКХ "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ООО «Ардера» и другие.
Кроме того, Банк БелВЭБ активно участвует в развитии системы экспортного финансирования, в том числе посредством организации финансирования экспорта белорусской продукции в рамках указа от 24.09.2009 г. №466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь», который предусматривает компенсацию расходов из бюджета Беларуси банкам-нерезидентам и лизинговым компаниям-нерезидентам, осуществляющим финансирование белорусского экспорта, в том числе на рынки третьих стран.
Банк БелВЭБ предоставляет услуги трансграничного финансирования и предлагает широкий инструментарий в сфере торгового финансирования: выпускает банковские гарантии и организует выдачу гарантий иностранными банками под контр-гарантии банка, открывает документарные аккредитивы, организует финансирование внешнеторговых контрактов клиентов с использованием ресурсов иностранных банков, осуществляет международный факторинг.
В 2020 году Банк БелВЭБ продолжит финансирование российско-белорусских интеграционных проектов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2020
Курсы в банках
на 04.02.2020
Конвертация в банках
на 04.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте