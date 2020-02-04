Банк БелВЭБ в 2019 году профинансировал российско-белорусские интеграционные проекты на ₽90 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, в 2019 году банк увеличил объемы целевого финансирования российского экспорта в Беларусь до 25 млрд российских рублей. Это направление развивается в тесном сотрудничестве с финансовыми институтами Группы ВЭБ.РФ по программам ВЭБ.РФ, Росэксимбанка и Российского экспортного центра и предусматривает субсидирование части процентной ставки из бюджета Российской Федерации.

На финансовую поддержку белорусского экспорта в Россию Банк БелВЭБ направил около 17 млрд российских рублей.

Всего поддержку банка в прошлом году получили 456 клиентов, реализующих интеграционные проекты. В их числе такие предприятия, как ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ОАО «МТЗ», ОАО «Белорусский металлургический завод» УКХ, ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Могилевхимволокно», Иностранное общество с ограниченной ответственностью «АЛИДИ-ВЕСТ», ОАО "БЕЛАЗ"-УКХ "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ООО «Ардера» и другие.

Кроме того, Банк БелВЭБ активно участвует в развитии системы экспортного финансирования, в том числе посредством организации финансирования экспорта белорусской продукции в рамках указа от 24.09.2009 г. №466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь», который предусматривает компенсацию расходов из бюджета Беларуси банкам-нерезидентам и лизинговым компаниям-нерезидентам, осуществляющим финансирование белорусского экспорта, в том числе на рынки третьих стран.

Банк БелВЭБ предоставляет услуги трансграничного финансирования и предлагает широкий инструментарий в сфере торгового финансирования: выпускает банковские гарантии и организует выдачу гарантий иностранными банками под контр-гарантии банка, открывает документарные аккредитивы, организует финансирование внешнеторговых контрактов клиентов с использованием ресурсов иностранных банков, осуществляет международный факторинг.

В 2020 году Банк БелВЭБ продолжит финансирование российско-белорусских интеграционных проектов.