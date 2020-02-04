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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК И ПОЛЬСКИЙ BANK PEKAO S.A. ЗАКЛЮЧИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
15:16 04.02.2020
ОАО «Белагропромбанк» и Bank Pekao S.A. (Польша) заключили генеральное кредитное соглашение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, подписание соглашения станет основой для развития долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между банками.
«ОАО «Белагропромбанк» рад приветствовать нового партнера на польском рынке и рассчитывает на совместное развитие потенциала торгового сотрудничества Республики Беларусь и Республики Польша, а также поддержку экспортно-импортных проектов клиентов двух банков», - отметили в банке.
Bank Pekao S.A. был основан в 1929 году. В настоящее время банк является одним из крупнейших финансовых институтов в Центральной и Восточной Европе с активами порядка 200 млрд польских злотых (51 млрд долларов США). Через вторую по величине сеть филиалов Bank Pekao обслуживает более 5,5 млн розничных клиентов. Являясь ведущим корпоративным банком в Польше, банк Pekao обслуживает каждую вторую крупнейшую корпорацию в Польше.
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