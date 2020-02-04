ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС GARMIN PAY ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК БЕЛАРУСБАНКА
13:15 04.02.2020

Теперь владельцы карточек Visa от Беларусбанка могут воспользоваться платежным сервисом Garmin Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволяет совершать покупки с помощью часов Garmin без использования платежной карточки или телефона.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на мобильном устройстве приложение Garmin Connect из Play Market или App Store. Далее следует привязать часы Garmin к смартфону в приложении Garmin Connect, добавить в кошелек приложения Garmin Connect карточку Visa «Беларусбанка», следуя экранным инструкциям, затем придумать пароль для использования.

Оплачивать покупки с помощью Garmin Pay очень удобно. Для того чтобы совершить покупку, достаточно в меню часов Garmin нажать на иконку с кошельком, ввести пароль из 4 цифр и приложить часы к бесконтактному терминалу для совершения оплаты (пароль вводится при первом использовании после снятия часов; в случае если прошло более 24 часов с момента последней оплаты или при отключенном на часах датчика пульса).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2020
валюта курс
EUR 2.3781
USD 2.1483
RUB 3.3626
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3747 -0.0034
USD 2.1480 -0.0003
RUB 3.3847 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3720 2.3750
USD 2.1460 2.1480
RUB 3.3730 3.3750
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1060
EUR/RUB 70.1700 70.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте