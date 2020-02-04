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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС GARMIN PAY ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК БЕЛАРУСБАНКА
13:15 04.02.2020
Теперь владельцы карточек Visa от Беларусбанка могут воспользоваться платежным сервисом Garmin Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволяет совершать покупки с помощью часов Garmin без использования платежной карточки или телефона.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на мобильном устройстве приложение Garmin Connect из Play Market или App Store. Далее следует привязать часы Garmin к смартфону в приложении Garmin Connect, добавить в кошелек приложения Garmin Connect карточку Visa «Беларусбанка», следуя экранным инструкциям, затем придумать пароль для использования.
Оплачивать покупки с помощью Garmin Pay очень удобно. Для того чтобы совершить покупку, достаточно в меню часов Garmin нажать на иконку с кошельком, ввести пароль из 4 цифр и приложить часы к бесконтактному терминалу для совершения оплаты (пароль вводится при первом использовании после снятия часов; в случае если прошло более 24 часов с момента последней оплаты или при отключенном на часах датчика пульса).
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