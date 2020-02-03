Белинвестбанк предлагает физлицам широкий выбор вкладов в белорусских рублях - «Личный выбор», «Живые деньги», «BIBcoin» и «Наша поддержка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, один из наиболее востребованных вкладов – безотзывный депозит «Личный выбор» в белорусских рублях. Его можно открыть сроком от 35 дней до 3 лет. Доступность вклада – его главное преимущество: первоначальный взнос составляет всего 50 белорусских рублей. Кроме того, вклад можно пополнять на любую сумму на протяжении определенного периода. Оформить срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор» сроком на 6 месяцев можно по ставке 9,2% годовых.

Срочный отзывный банковский вклад BIBcoin можно открыть на 3 месяца по ставке 6% годовых. Если в течение срока депозита будут отсутствовать расходные операции по вкладу, а сумма дополнительных взносов в первые два месяца составит не менее 300 белорусских рублей, то в день окончания вклада банк пересчитает доход с учетом ежедневной капитализации процентов по повышенной ставке, равной 6,2%.

Для тех, кто рассматривает возможность размещения национальной валюты сроком до года, подойдет вклад «Живые деньги». Ставка по нему составляет 6% годовых. Кроме того, проценты по этому вкладу капитализируются, то есть присоединяются к сумме вклада, что позволяет получить еще больший доход на размещенную сумму.

Для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров-силовиков в Белинвестбанке действует вклад «Наша поддержка». Стать его вкладчиком просто: для этого достаточно внести на счет всего 10 белорусских рублей. Оформить срочный отзывный банковский вклад можно под 6% годовых. Если владелец вклада на момент его открытия является держателем «Пенсионной карточки» ОАО «Белинвестбанк», то в этом случае процентная ставка составит 6,2% годовых.

Ознакомиться со всей линейкой вкладов Белинвестбанка можно по ссылке.