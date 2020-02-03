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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА УЛУЧШЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОТ БНБ-БАНКА И БАНКА РАЗВИТИЯ
10:59 04.02.2020
БНБ-Банк и Банк Развития подписали новое соглашение в рамках реализации государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БНБ-Банка, документ предполагает существенное улучшение условий кредитования для клиентов банка. Позитивные изменения коснулись процентной ставки в рамках отдельных кредитных продуктов и сроков кредитования, также расширен круг компаний, которые могут претендовать на кредиты в рамках программы.
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