БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА УЛУЧШЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОТ БНБ-БАНКА И БАНКА РАЗВИТИЯ

10:59 04.02.2020 БНБ-Банк и Банк Развития подписали новое соглашение в рамках реализации государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БНБ-Банка, документ предполагает существенное улучшение условий кредитования для клиентов банка. Позитивные изменения коснулись процентной ставки в рамках отдельных кредитных продуктов и сроков кредитования, также расширен круг компаний, которые могут претендовать на кредиты в рамках программы.