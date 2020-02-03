ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА УЛУЧШЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОТ БНБ-БАНКА И БАНКА РАЗВИТИЯ
10:59 04.02.2020

БНБ-Банк и Банк Развития подписали новое соглашение в рамках реализации государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БНБ-Банка, документ предполагает существенное улучшение условий кредитования для клиентов банка. Позитивные изменения коснулись процентной ставки в рамках отдельных кредитных продуктов и сроков кредитования, также расширен круг компаний, которые могут претендовать на кредиты в рамках программы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2020
валюта курс
EUR 2.3781
USD 2.1483
RUB 3.3626
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3781 +0.0212
USD 2.1483 +0.0103
RUB 3.3626 -0.0231
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3720 2.3750
USD 2.1460 2.1480
RUB 3.3730 3.3750
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1060
EUR/RUB 70.1700 70.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте