Второй транш от Европейского инвестиционного банка – 20 миллионов евро 31 января 2020 года привлечены ОАО «Белагропромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, ресурсы предоставлены в рамках соглашения, заключенного Белагропромбанком и Европейским инвестиционным банком в ноябре 2019 года.

Реализованный проект позволяет Белагропромбанку предоставлять уникальные условия финансирования для развития частного малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Клиенты Белагропромбанка смогут направить ресурсы, получаемые в рамках данного проекта, на реализацию проектов по приобретению, модернизации или расширению парка оборудования, а также пополнение оборотного капитала.

«Реализованный проект является подтверждением высокого уровня доверия со стороны опорного банка Европейского союза и инвестиционной привлекательности нашей страны. Безупречная платежная дисциплина, эффективная деятельность, открытость и прозрачность для партнеров позволяют Белагропромбанку реализовывать уникальные проекты с ведущими мировыми финансовыми институтами, тем самым увеличивая кредит доверия зарубежных инвесторов к банковской системе страны и к Республике Беларусь в целом», - отметили в банке.