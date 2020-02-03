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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОЛУЧИЛ ВТОРОЙ ТРАНШ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ЕИБ
09:52 04.02.2020
Второй транш от Европейского инвестиционного банка – 20 миллионов евро 31 января 2020 года привлечены ОАО «Белагропромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, ресурсы предоставлены в рамках соглашения, заключенного Белагропромбанком и Европейским инвестиционным банком в ноябре 2019 года.
Реализованный проект позволяет Белагропромбанку предоставлять уникальные условия финансирования для развития частного малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Клиенты Белагропромбанка смогут направить ресурсы, получаемые в рамках данного проекта, на реализацию проектов по приобретению, модернизации или расширению парка оборудования, а также пополнение оборотного капитала.
«Реализованный проект является подтверждением высокого уровня доверия со стороны опорного банка Европейского союза и инвестиционной привлекательности нашей страны. Безупречная платежная дисциплина, эффективная деятельность, открытость и прозрачность для партнеров позволяют Белагропромбанку реализовывать уникальные проекты с ведущими мировыми финансовыми институтами, тем самым увеличивая кредит доверия зарубежных инвесторов к банковской системе страны и к Республике Беларусь в целом», - отметили в банке.
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