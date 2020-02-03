Беларусбанк изменил условия партнерского проекта с крупнейшим застройщиком «Дана Холдингс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь процентная ставка по кредиту «Ипотека с нами» на покупку или строительство квартиры стала ниже.

В первый год ставка рефинансирования НБ РБ по кредиту уменьшена на 4,01%, во второй и третий - увеличена на 1%.

Кредитом «Ипотека с нами» можно оплатить до 90% стоимости квартиры. Кроме того, банк не торопит с погашением кредита и предлагает отсрочку на погашение основного долга до 18 месяцев с момента, как клиент стал владельцем своего жилья.

Кредит «Ипотека с нами» на покупку и строительство квартир предоставляется физическим лицам, заключившим договор с застройщиком группы компаний «Дана Холдингс»: «Дана Астра», «Зомекс Инвестмент», «Белинте Роба». Это значит, что можно стать обладателем недвижимости в самых современных кварталах Минска – «Маяк Минска», Vogue, «Минск Мир», «Вивальди», «Чайковский».