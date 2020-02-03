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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ДОРАБОТАЛИ МНОГОФАКТОРНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ПЛАТЕЖЕЙ
17:57 03.02.2020

Белинвестбанк осуществил доработку многофакторной идентификации платежей клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря ей белорусские компании могут подтверждать электронные документы с помощью специального кода. Это элемент дополнительной безопасности, который предотвратит несанкционированное списание денежных средств со счетов юридических лиц.

При подписании и отправке платежного документа в банк клиенту приходит SMS-сообщение с кодом подтверждения на его номер мобильного телефона. Для успешной отправки платежа в банк код необходимо ввести в открывшемся поле в Интернет-банкинге.

Для подключения услуги подтверждения платежей при помощи SMS-кода клиенту необходимо направить в банк заявление на бумажном носителе или в электронном формате посредством системы Интернет-банкинг. Указать ФИО уполномоченного сотрудника, имеющего ключ к электронно-цифровой подписи (ЭЦП), и номер телефона, на который в дальнейшем будет отправляться SMS-сообщение с кодом подтверждения.

Для того чтобы держать руку на денежном пульсе и быть в курсе всех совершенных по счету операций, Белинвестбанк также рекомендует воспользоваться сервисом «ONLINE-информирование». При заключении договора на оказание услуги текстовые сообщения о совершенных операциях по счету будут поступать на номер мобильного телефона, указанный клиентом, в режиме реального времени.

Чтобы отслеживать движение платежей при осуществлении международных расчетов, Белинвестбанк предлагает организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, воспользоваться сервисом «ONLINE – трекер валютного платежа». Сервис также в режиме реального времени отслеживает весь маршрут прохождения валютного платежа, его статус в другом банке, дату и время обработки, а также размер комиссии и сумму перевода.
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