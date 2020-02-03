|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
17:40 03.02.2020
С 3 февраля 2020 года Беларусбанк совместно с «Белгосстрахом» представляет новую услугу по добровольному страхованию водителей и пассажиров от несчастных случаев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, страхователем может быть дееспособное физическое лицо, в том числе иностранный гражданин и лицо без гражданства.
Застрахованным является физическое лицо, чьи имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и/или здоровью в связи с нахождением в момент страхового случая на месте водителя или пассажира в транспортном средстве, указанном в договоре страхования, являются объектом страхования.
Страховая премия зависит от выбранной страховой суммы и водительского стажа и может быть оплачена единовременно или в два этапа.
Договор страхования действует на территории Беларуси.
Срок страхования — 1 год.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2020
Курсы в банках
на 03.02.2020
Конвертация в банках
на 03.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте