С 3 февраля 2020 года Беларусбанк совместно с «Белгосстрахом» представляет новую услугу по добровольному страхованию водителей и пассажиров от несчастных случаев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, страхователем может быть дееспособное физическое лицо, в том числе иностранный гражданин и лицо без гражданства.

Застрахованным является физическое лицо, чьи имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и/или здоровью в связи с нахождением в момент страхового случая на месте водителя или пассажира в транспортном средстве, указанном в договоре страхования, являются объектом страхования.

Страховая премия зависит от выбранной страховой суммы и водительского стажа и может быть оплачена единовременно или в два этапа.

Договор страхования действует на территории Беларуси.

Срок страхования — 1 год.