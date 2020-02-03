ЗАО «Цептер Банк» изменило процентные ставки по вновь открываемым и пролонгируемым вкладам для физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля 2020 года по безотзывному вкладу с возможностью пролонгации "Цептер Аккорд +" ставка составляет 9,22% годовых; по безотзывному вкладу "Цептер Этюд +" ставка - 9,95% годовых; по безотзывному вкладу "Цептер Симфония" - 12,05% годовых и по безотзывному вкладу «Цептер Соната+» - 11,99% годовых.

Для линейки онлайн вкладов в белорусских рублях "Цептер SMART" также изменяются процентные ставки: по вкладу "Цептер SMART стандарт" в белорусских рублях ставка составляет 9,22% годовых; по вкладу "Цептер SMART комфорт" в белорусских рублях - 9,95% годовых и по вкладу "Цептер SMART люкс" в белорусских рублях - 12,05% годовых.