Все банки и организации Беларуси – участники международной сети SWIFT, своевременно до 31 декабря 2019 года прошли переаттестацию в соответствии с требованиями Программы безопасности пользователей (Customer Security Programme) SWIFT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском межбанковском расчетном центре, программа безопасности была запущена компанией SWIFT в мае 2016 года. В ее основе – рекомендации, разработанные группой экспертов по IT и кибербезопасности, в которую вошли специалисты SWIFT и ведущих британских компаний по защите информации BAE Systems и Fox-IT. Задача специалистов – расследование и анализ инцидентов, произошедших с пользователями сети SWIFT.

SWIFT ежегодно пересматривает требования Программы безопасности. В частности, в версии 2019 года 3 из ранее рекомендованных контролей стали обязательными к реализации до конца 2019 года: защита интерактивных сессий операторов; сканирование уязвимостей не реже 1 раза в год; физическое и логическое хранение паролей.

Соответствующие формы самооценки, отражающие степень соответствия банка или организации требованиям указанной Программы, размещены на сайте SWIFT в защищенном разделе KYC Security Attestation.

SWIFT – межбанковская система переводов со специально разработанными наборами стандартов, которые позволяют кредитно-финансовым учреждениям по всему миру работать на одинаковых условиях.

Начиная с 2019 года, открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» является как оператором, так и владельцем сервис-бюро АПКД SWIFT, услугами которого пользуются около 90% организаций SWIFT Республики Беларусь, включая Национальный банк Беларуси.