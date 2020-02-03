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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО АВТОКРЕДИТАМ
16:33 03.02.2020

ЗАО «Цептер Банк» с 1 февраля 2020 года изменило процентные ставки по вновь выдаваемым кредитным продуктам «Автокредит Hyundai», «Автокредит Skoda», «Автокредит ЛАДА», «Автокредит Volkswagen», «Цептер Авто», «Цептер Клуб», «На удачу», «На рефинансирование».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продукту «Автокредит Hyundai» для варианта кредитования до 84 месяцев с минимальным взносом 50% от стоимости автомобиля в первый год устанавливается ставка 3,7%, далее -12,32%. Для варианта кредитования до 84 месяцев с минимальным взносом 20% от стоимости автомобиля в первый год устанавливается ставка 8,2%, далее – 12,32% годовых на весь период кредитования. Вступает в силу новая программа кредитования под 12,32% годовых с первоначальным взносом 10% от стоимости автомобиля.

По продукту «Автокредит Skoda» для варианта кредитования до 84 месяцев ставка составит 12,32% годовых на весь период после окончания льготного периода кредитования. Также с 1 февраля действует новая программа кредитования под 4,99% годовых в первый год кредитования и 12,32% годовых в последующие годы.

По продукту «Автокредит ЛАДА» со второго года процентная ставка составит 12,32% годовых.

По продукту «Автокредит Volkswagen» приостанавливаются программы под 0,01 годовых в первые 6 месяцев и под 4,9% в первый год кредитования. Для действующих программ устанавливается ставка 12,32% годовых на весь срок кредитования (для программы кредитования под 7,9% годовых в первый год, 12,32% в последующие годы кредитования).

По продуктам «Цептер Клуб», «На удачу», «На рефинансирование», «Цептер Авто» ставка составит 12,32% годовых.
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