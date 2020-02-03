МТБанк закроет неактивные карт-счета клиентов-физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, текущие (расчетные) счета с использованием банковской платежной карточки физических лиц ЗАО «МТБанк» (карт-счет), по которым отсутствует движение денежных средств в течение 12 месяцев и более с даты совершения последней операции, будут закрыты с прекращением обязательств со стороны банка спустя 1 месяц с даты настоящего уведомления.

Закрытию подлежат карт-счета, которые совокупно удовлетворяют следующим критериям: карт-счет открыт после 1 января 2013 г.; остаток денежных средств на карт-счете равен нулю; отсутствует движение денежных средств по карт-счету в течение 12 (двенадцати) месяцев и более с даты совершения последней операции по карт-счету (за исключением операций зачисления процентов); отсутствует обременение (арест или приостановление операций) по карт-счету; отсутствуют действующие банковские платежные карточки, выпущенные к карт-счету; отсутствует задолженность по уплате вознаграждения или по возмещению расходов банку; кредитный договор, связанный с карт-счетом закрыт; у клиента-физического лица есть не менее одного действующего карт-счета.

Закрытие неактивных карт-счетов осуществляется в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Республики Беларусь, а также условиями, предусмотренными договором об открытии текущего (расчетного) банковского счета в ЗАО «МТБанк».

В случае, если движение денежных средств по карт-счету в течение 1 месяца с момента этого уведомления не произойдет, банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его.