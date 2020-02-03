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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И ПОЛЬСКИЙ БАНК PEKAO ПОДПИСАЛИ РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:00 03.02.2020
Рамочное соглашение между ОАО «АСБ Беларусбанк» и Polska Kasa Opieki SA (Pekao) подписано в рамках визита зарубежной делегации в головной офис в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, в церемонии подписания документа приняли участие первый заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко и управляющий директор департамента международных банковских операций и экспортного финансирования банка Pekao Петр Столярчик.
«Беларусбанк заинтересован в привлечении иностранных ресурсов для финансирования проектов. Стоит особо отметить практически 20-летний опыт нашего банка в финансировании белорусско-польских проектов посредством привлечения долгосрочного финансирования под покрытие KUKE. За все время сотрудничества заключено кредитных соглашений на общую сумму более 250 млн долл. США. Мы надеемся пополнить список реализованных проектов, в том числе инициативами с финансированием за счет средств одного из крупнейших польских банков – банка «Pekao», - отметил первый заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко.
По итогам встречи стороны выразили уверенность, что подписание рамочного соглашения станет новым толчком к развитию плодотворного сотрудничества между нашими финансовыми институтами, а следующим документом к подписанию станет кредитное соглашение по одному из перспективных проектов.
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