|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:36 03.02.2020
ОАО «Технобанк» изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля 2020 года по вкладу "Новая вершина" процентная ставка составляет 6,21% годовых; по интернет-депозиту "Е-Дуэт" - 6,21% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2020
Курсы в банках
на 03.02.2020
Конвертация в банках
на 03.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте