БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

14:36 03.02.2020 ОАО «Технобанк» изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля 2020 года по вкладу "Новая вершина" процентная ставка составляет 6,21% годовых; по интернет-депозиту "Е-Дуэт" - 6,21% годовых.