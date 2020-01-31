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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСЬ В 2020 ГОДУ ПРОДОЛЖИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С «ВЭБ-ЛИЗИНГОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
13:05 03.02.2020

Беларусь в 2020 году продолжит сотрудничество с Группой ВЭБ.РФ по реализации белорусских товаров на российском рынке с помощью лизинговых механизмов. Соответствующее решение закреплено дополнительным соглашением №2 к договору между правительством Беларуси и АО «ВЭБ-лизинг» (входит в Группу ВЭБ.РФ) о предоставлении в Российской Федерации товаров, произведенных в Республике Беларусь, на условиях финансовой аренды (лизинга) от 16 июня 2015 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, в соответствии с договором часть лизинговых платежей российских лизингополучателей компенсируется из бюджета Республики Беларусь. Объекты лизинга включают широкий спектр продукции белорусского машиностроения и некоторых других отраслей экономики нашей страны.

Таким образом, приобретение крупногабаритной техники белорусских производителей на льготных условиях лизинга позволяет существенно снизить лизинговые платежи за счет субсидии Республики Беларусь. Расходы конечных потребителей сокращаются в среднем в 2 раза (при сроке лизинга 5 лет), что повышает конкурентоспособность белорусской техники на российском рынке и вносит весомый вклад в развитие белорусского экспорта. В частности, российские лизинговые компании, передающие в финансовую аренду технику и оборудование белорусских производителей, получают компенсацию в размере 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ (на сегодня – 6,25%). Данная субсидия в полном объеме передается конечному клиенту, то есть лизингополучателю. Таким образом, скидка на технику Союзного государства на сегодня составляет 4,17%.

Банк БелВЭБ, являясь банком-агентом по указанному договору, консультирует корпоративных клиентов по вопросам улучшения продаж продукции на российском рынке.

Группа ВЭБ.РФ с 2015 года эффективно сотрудничает с белорусскими производителями и Министерством промышленности нашей страны в рамках развития экспорта белорусской промышленной продукции на условиях Указа Президента Республики Беларусь №466. За это время реализованы проекты по лизингу карьерных самосвалов БелАЗ, автотехники МАЗ, техники МТЗ. Общая сумма сделок – 3,8 млрд российских рублей.

ВЭБ.РФ – российская государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций.

ОАО «Банк БелВЭБ» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 г. Доля государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в уставном фонде ОАО «Банк БелВЭБ» составляет 97,52%, Комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета - 2,29%. Банк БелВЭБ относится к группе системной значимости I.
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