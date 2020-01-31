ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля 2020 года приостановило предоставление кредитов на потребительские нужды «Рассрочка без переплат» (в том числе оформляемые с использованием системы «Интернет-банкинг»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приобрести желаемые товары в организациях торговли (сервиса) в кредит по-прежнему возможно, воспользовавшись иными потребительскими кредитами банка.

Подобрать оптимальный вариант кредитного продукта можно с помощью инструментов «кредитный конструктор» и «кредитный калькулятор», реализованных на корпоративном сайте банка.