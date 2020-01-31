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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ЦЕПТЕР БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
11:09 03.02.2020
ЗАО «Цептер Банк» изменило процентные ставки по открываемым и пролонгируемым онлайн вкладам для физических лиц в иностранной валюте "Цептер SMART", а также вкладам "Цептер Этюд", "Цептер Соната".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля 2020 года по безотзывным вкладам в долларах США процентная ставка составляет: "Цептер Этюд" - 1,9% годовых; "Цептер Соната" - 2,3% годовых; "Цептер SMART комфорт" - 1,3% годовых и "Цептер SMART люкс" - 2,2% годовых.
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