ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новый продукт для субъектов малого и среднего бизнеса «МСБ Экспресс-гарантия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, гарантии выдаются банком продавцу товаров, работ, услуг в обеспечение исполнения:обязательств по возврату аванса, платежа; контракта; оферты, предоставленной участником торгов (тендера); обязательств в пользу таможенных органов для обеспечения отсрочки/рассрочки уплаты таможенных платежей, перевозки под таможенным контролем и т.д.

Основными преимуществами «МСБ Экспресс-гарантия» являются: стоимость ее оформления; возможность оформления гарантии под поручительство физического лица-учредителя без оценки его платежеспособности; оперативность принятия решения по выдаче, обусловленная упрощенной процедурой оформления обеспечения исполнения обязательств.

«МСБ Экспресс-гарантия» - недорогой, быстрый и удобный инструмент для поддержки бизнеса.