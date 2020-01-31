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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕСУ НОВЫЙ ПРОДУКТ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КЛАССИЧЕСКИМ КРЕДИТАМ
10:01 03.02.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новый продукт для субъектов малого и среднего бизнеса «МСБ Экспресс-гарантия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, гарантии выдаются банком продавцу товаров, работ, услуг в обеспечение исполнения:обязательств по возврату аванса, платежа; контракта; оферты, предоставленной участником торгов (тендера); обязательств в пользу таможенных органов для обеспечения отсрочки/рассрочки уплаты таможенных платежей, перевозки под таможенным контролем и т.д.
Основными преимуществами «МСБ Экспресс-гарантия» являются: стоимость ее оформления; возможность оформления гарантии под поручительство физического лица-учредителя без оценки его платежеспособности; оперативность принятия решения по выдаче, обусловленная упрощенной процедурой оформления обеспечения исполнения обязательств.
«МСБ Экспресс-гарантия» - недорогой, быстрый и удобный инструмент для поддержки бизнеса.
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