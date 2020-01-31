БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С ФИЗЛИЦАМИ ДОГОВОРАМ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ

17:52 31.01.2020 ОАО «Белагропромбанк» с 1 февраля 2020 года изменяет размер процентных ставок в белорусских рублях по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: безотзывный «Плюс к стабильности» - до 12,0% годовых в зависимости от срока размещения; отзывные «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» - до 6,1% годовых в зависимости от срока размещения; отзывный «Депозитная карта» - 6,1% годовых.