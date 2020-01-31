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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРИОБРЕЛ ДОЛЮ ООО «СЕРВИС ДЕСК ТЕХНО»
17:00 31.01.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» 27 января 2020 года выкупило долю в уставном фонде ООО «Сервис Деск Техно» в размере 100%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основной вид деятельности ООО «Сервис Деск Техно» – услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования.
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