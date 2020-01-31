Беларусбанк предупреждает о новых случаях рассылки электронных писем с вирусами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ряд белорусских организаций и предприятий получили электронные письма с вредоносными вложениями. Чтобы корреспонденция не вызывала подозрений, злоумышленники отправляли ее на корпоративные ящики от имени Беларусбанка с адреса .

В финансовом учреждении обращают внимание, что никакого отношения к данному email банк не имеет.

Подобная преступная схема используется уже давно, но тем не менее не теряет актуальности. При открытии так называемого фишингового отправления ничего не подозревающий получатель своими руками запускает на компьютере процесс заражения, который может протекать абсолютно незаметно для пользователя.

Цели у злоумышленников могут быть разные: слежка за внутренней деятельностью юрлица, хищение денежных средств с его счетов, шифрование ценной для бизнеса информации с последующим требованием выкупа за восстановление доступа к ней и так далее.

Чтобы минимизировать риски, связанные с противоправной деятельностью в сфере высоких технологий, нужно регулярно выполнять резервное копирование данных компьютера, а также пользоваться актуальными антивирусами и специализированным программным обеспечением, которое блокирует таргетированные атаки.

Кроме того, следует с настороженностью относиться к письмам от неизвестных отправителей: если email не удалось найти в интернете или написание электронного адреса хоть на один символ отличается от официального, такую корреспонденцию лучше удалить, не открывая.