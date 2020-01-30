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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
12:57 31.01.2020
ОАО «Белгазпромбанк» с 12 февраля 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в перечне обновлена информация о сфере применения «Карты Покупок» (раздел I) и внесены уточнения о порядке уплаты cash-back (раздел X).
Кроме того, с 3 февраля 2020 года вносятся уточнения в Перечень вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части использования банкоматов (раздел II).
С новой редакцией перечней можно ознакомиться на сайте банка.
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