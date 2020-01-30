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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТОЧКАМ
11:05 31.01.2020
«Приорбанк» ОАО с 1 февраля 2020 года вносит изменения в условия предоставления рассрочки по кредитным карточкам банка в торговой сети своих партнеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка за рассрочку в размере 0,01% годовых будет применяться только на рассрочки сроком до 6 месяцев включительно.
При этом сохраняются варианты рассрочки на более длительные сроки, но с применением иных процентных ставок: рассрочка на 8 месяцев — 4% годовых, 10 месяцев — 5% годовых, 12 месяцев — 6% годовых.
В банке обращают внимание, что новые условия будут распространяться только на транзакции, совершенные с 1 февраля текущего года.
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