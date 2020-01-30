«Приорбанк» ОАО с 1 февраля 2020 года вносит изменения в условия предоставления рассрочки по кредитным карточкам банка в торговой сети своих партнеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка за рассрочку в размере 0,01% годовых будет применяться только на рассрочки сроком до 6 месяцев включительно.

При этом сохраняются варианты рассрочки на более длительные сроки, но с применением иных процентных ставок: рассрочка на 8 месяцев — 4% годовых, 10 месяцев — 5% годовых, 12 месяцев — 6% годовых.

В банке обращают внимание, что новые условия будут распространяться только на транзакции, совершенные с 1 февраля текущего года.